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Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
Служебный автобус врезался в остановку, где его ждали рабочие. Погибли шесть человек, пострадали 15. Все они были пешеходами, которые шли на работу на предприятие.

Погибшие в ДТП с автобусом, произошедшем в ЗАТО Лесной Свердловской области, были сотрудниками «Электрохимприбор» (ФГУП, входит в «Росатом»). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Служебный автобус врезался в остановку, где его ждали рабочие. Погибли шесть человек, пострадали 15. Все они были пешеходами, которые шли на работу на предприятие.

На месте ДТП работает комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщил СК РФ.