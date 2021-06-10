В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек

ДТП произошло в ЗАТО Лесное, поселке Горном. Автобус наехал на остановку КПП завода из-за отказа тормозов.

Утром в четверг, 10 июня, в Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

ДТП произошло в ЗАТО Лесное, поселке Горном. Автобус наехал на остановку КПП завода из-за отказа тормозов.

«Водитель транспортного средства потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей», — отмечается в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР .

По информации пресс-службы регионального УМВД, в больницу после аварии доставили 15 человек, шестеро погибли, пострадали пятеро. Погибшие и пострадавшие были пешеходами, передает ТАСС . По информации следователей, в автобусе пострадали пять человек. На место выехали криминалисты.