Утром в четверг, 10 июня, в Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек. Об этом передает
ДТП произошло в ЗАТО Лесное, поселке Горном. Автобус наехал на остановку КПП завода из-за отказа тормозов.
«Водитель транспортного средства потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей», — отмечается в сообщении
По информации пресс-службы регионального УМВД, в больницу после аварии доставили 15 человек, шестеро погибли, пострадали пятеро. Погибшие и пострадавшие были пешеходами, передает
Фото из группы «В ЛЕСНОМ» «ВКонтакте» и