В Госдуму внесли законопроект о содержании домашних животных

Субъекты смогут устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных, помимо установленных ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими актами.

В Госдуму внесли законопроект о наделении органов государственной власти субъектов РФ правом устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, передает РИА Новости .

Субъекты смогут устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных, помимо установленных ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими актами.

Это могут быть требования по безопасности граждан, животных, а также сохранности имущества физических и юридических лиц, надлежащему уходу за домашними животными и недопущению жестокого с ними обращения, а также соблюдению ветеринарных, санитарных правил.