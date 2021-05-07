Путин оценил ситуацию с COVID-19 в майские праздники

Президент Владимир Путин оценил ситуацию с COVID-19 в майские праздники. Текущую обстановку с коронавирусной инфекцией в стране он обсудил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, пишут РИА Новости.

Президент Владимир Путин оценил ситуацию с COVID-19 в майские праздники. Текущую обстановку с коронавирусной инфекцией в стране он обсудил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, пишут РИА Новости .

Он отметил, что продление майских праздников пошло на пользу — число заболевших уменьшилось, а выздоровевших, наоборот, выросло.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — подчеркнул глава государства.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая с сохранением зарплаты. Работодателей также не наказывают за неисполнение указа президента. Предприятия, которые работают в выходные, продолжают функционировать.