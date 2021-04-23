Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

С 4 по 7 мая дни будут нерабочими с сохранением зарплаты. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С 4 по 7 мая дни будут нерабочими с сохранением зарплаты.

Органам публичной власти, иным органам и организациям поручили определить число сотрудников, обеспечивающих работу с 1 по 10 мая 2021 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.