В Минприроды России прокомментировали информацию об ограничении сбора грибов и березового сока
В министерстве природы России опровергли информацию о введении ограничений сбора грибов и березового сока для собственных нужд. На официальном сайте ведомства говорится, что ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений
В министерстве природы России опровергли информацию о введении ограничений сбора грибов и березового сока для собственных нужд.
На официальном сайте ведомства говорится, что ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений.
Ранее в СМИ появилась разнящаяся информация. Одни агентства писали, что для сбора грибов и березового сока необходимо арендовать участок леса, другие утверждали, что правило не коснется тех, кто занимается сбором для личных нужд.