В Рязани пьяный водитель устроил ДТП и скрылся
На улице Дзержинского в нескольких метрах от светофора при остановке на «красный» в машину на полном ходу врезался автомобиль. За рулем был мужчина «с явными признаками алкогольного опьянения».
В воскресенье, 2 мая, в Рязани произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом РЗН. инфо сообщила пострадавшая.
По ее словам, около 12:50 на улице Дзержинского в нескольких метрах от светофора при остановке на «красный» в машину на полном ходу врезался автомобиль. Как отметила собеседница, за рулем был мужчина «с явными признаками алкогольного опьянения».
Девушка рассказала, что водитель скрылся с места ДТП. По информации рязанки, его объявили в розыск.
Позже в полиции прокомментировали аварию.