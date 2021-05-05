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В Рязани пьяный водитель устроил ДТП и скрылся
На улице Дзержинского в нескольких метрах от светофора при остановке на «красный» в машину на полном ходу врезался автомобиль. За рулем был мужчина «с явными признаками алкогольного опьянения».

В воскресенье, 2 мая, в Рязани произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом РЗН. инфо сообщила пострадавшая.

По ее словам, около 12:50 на улице Дзержинского в нескольких метрах от светофора при остановке на «красный» в машину на полном ходу врезался автомобиль. Как отметила собеседница, за рулем был мужчина «с явными признаками алкогольного опьянения».

Девушка рассказала, что водитель скрылся с места ДТП. По информации рязанки, его объявили в розыск.

Позже в полиции прокомментировали аварию.