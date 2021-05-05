В полиции прокомментировали ДТП с пьяным водителем в центре Рязани
Полиция разыскивает водителя LADA Vesta, который скрылся с места ДТП.
В полиции прокомментировали ДТП с пьяным водителем в центре Рязани.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в воскресенье, 2 мая, примерно в 12:55. На улице Дзержинского около дома №27 столкнулись Hyundai Santa Fе, которым управлял 40-летний мужчина, и LADA Vesta. Оба автомобиля получили повреждения.
Полиция разыскивает водителя LADA Vesta, который скрылся с места ДТП.
Ранее про аварию РНЗ. инфо рассказала пострадавшая сторона.