В Рязани одобрили реконструкцию здания под магазин в центре города
На месте планируется реконструкция здания под специализированный магазин. При реконструкции здания на улице Товарного двора разрешено отклонение от предельных параметров.
В Рязани комиссия по землепользования и застройке одобрила реконструкцию объекта около вокзала Рязань-2. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
При реконструкции здания на улице Товарного двора разрешено отклонение от предельных параметров.
Напомним, что на месте планируется реконструкция здания под специализированный магазин.