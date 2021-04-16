Около вокзала «Рязань-2» планируют построить магазин

Высота одноэтажного здания превысит 11 метров. Сейчас на участке находится складское помещение.

Около вокзала «Рязань-2» планируют построить магазин. Об этом сообщает сайт мэрии.

На двух участках общей площадью 1 037 кв м по адресу Товарный двор, №10 заявитель намерен возвести специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы.

Высота одноэтажного здания превысит 11 метров. Сейчас на участке находится складское помещение. Строительство нового здания обсудят на публичных слушаниях 29 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219.

Начало в 18 часов.

Темой публичного обсуждения станет установление максимального процента застройки на двух участках, на которых планируется магазин.