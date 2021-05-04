Юристы рассказали, что делать при досрочном погашении кредита

Банк не может отказать клиенту в досрочном погашении кредита. Если сотрудники банка отказываются принять заявление о досрочном погашении, необходимо требовать письменное обоснование.

Юристы рассказали, что делать при досрочном погашении кредита. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам юристов, банк не может отказать клиенту в досрочном погашении кредита. Такое право кредитные организации обязали предоставлять с 2011 года.

Если в договоре отсутствует пункт о досрочном погашении кредита, то заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней.

В случае, если сотрудники банка отказываются принять заявление о досрочном погашении, необходимо требовать письменное обоснование. Отказ принять заявление или штраф за досрочное погашение кредита можно оспорить, ссылаясь на статью 809 Гражданского кодекса. Если же это не поможет, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

После погашения кредита нужно получить в банке подтверждающий документ, заверенный печатью подписью ответственного лица и печатью организации.

Досрочное погашение кредитов положительно влияет на кредитную историю и может быть причиной для получения выгодной процентной ставки в будущем.