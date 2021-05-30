В рязанских лесах нарушителей противопожарного режима отслеживают с дронов

Минприроды области вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии провели рейды в лесах Рязанского района. Была проведена также авиационная разведка с использованием беспилотника.

Минприроды области в пятницу, 28 мая, вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии провели рейды в лесах Рязанского района. Об этом сообщается на сайте министерства.

Патруль проверил соблюдение отдыхающими правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима и соблюдение действующих ограничений, связанных с посещением лесов.

За время рейда проверяющие провели более 30 профилактических бесед с людьми, возбуждено дело об административном правонарушении. Была проведена также авиационная разведка с использованием беспилотника.

О штрафах за нарушения особого противопожарного режима читайте здесь.