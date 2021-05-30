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Россиян предупредили об опасности вчерашних макарон
Употреблять разогретые повторно макароны опасно для здоровья. Об этом рассказала доктор медицинских наук Марият Мухина радио Sputnik.

Употреблять разогретые повторно макароны опасно для здоровья. Об этом рассказала доктор медицинских наук Марият Мухина радио Sputnik.

Диетолог посоветовала употреблять только свежие, только что приготовленные макароны. Она отметила, что при разогревании этого блюда крахмал, содержащийся в муке, становится модифицированным и плохо переваривается. Особенно вредно разогревать макароны в микроволновой печи.

Врач пояснила, что в результате повторной обработки от крахмала отрываются электроны, и макароны начинают выделять свободные радикалы — вредные вещества, которые вызывают мутации в клетках.

«Потом нужны горы антиоксидантов, чтобы вывести их из организма, нейтрализовать их вредоносный эффект», — добавила Мухина.

Также диетолог дала совет выбирать макароны из твердых сортов пшеницы: в них содержится очень много белка.

«Полезны макароны, которые делаются из гречки, макароны из сои — фунчоза, стеклянная рисовая лапша. Модными в последнее время становятся макароны из отрубной муки, так как нам нужны не столько калории, но нужны витамины и полезные вещества, которые содержатся в зерне», — рассказала Мухина.