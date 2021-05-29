В Рязанской области задержали трех человек, объявленных в федеральный розыск

В Рязанской области полицейские задержали троих злоумышленников, которые пытались скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали двоих мужчин и женщину, скрывавшихся от суда и следствия и объявленных в федеральный розыск.
В Рязани задержали 34-летнего жителя Москвы, скрывавшегося от органов дознания. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о подделке и изготовлении поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
В Михайловском районе нашли скрывавшегося от полиции Новороссийска и объявленного в федеральный розыск 59-летнего жителя Московской области. Злоумышленник подозревается в краже.
Также в Рязани задержали 24-летнюю местную жительницу, скрывавшуюся от суда. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело о краже. Она пыталась скрыться и была объявлена в федеральный розыск.
Задержанных передали инициаторам розыска.