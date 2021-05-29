В Новосибирской области умер юноша, в которого выстрелил инспектор ДПС

В Новосибирской области скончался 19-летний Векил Абдуллаев, которому накануне выстрелил в голову инспектор ДПС во время задержания.

В Новосибирской области скончался 19-летний Векил Абдуллаев, которому накануне выстрелил в голову инспектор ДПС во время задержания. Об этом сообщает Сиб. фм со ссылкой на источники.

Молодой человек скончался в больнице, так и не придя в сознание.

«Погиб. Врачи молчали, только что сказали. Погиб в 5 вечера», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу, 28 мая. Видео появилось в телеграм-каналах. Вечером инспекторы ДПС гнались за автомобилем, водитель которого не остановился по требованию. Когда машину догнали, полицейские попытались задержать нарушителей, среди которых был Векил Абдуллаев. Сотрудник ДПС направил табельный пистолет ПМ на парня, нажав случайно на спусковой крючок. Пуля попала в голову. Врачи прооперировали пострадавшего, он впал в кому.

На стрелявшего полицейского возбудили два уголовных дела: о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.