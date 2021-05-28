В Рязани мошенники похитили у пенсионерки 780 тысяч

Женщине позвонил сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что деньги на ее счете под угрозой. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани мошенники похитили у пенсионерки 780 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

72-летняя жительница Сасова обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что деньги на ее счете под угрозой. Женщина испугалась и, следуя указаниям мошенника, обналичила свои сбережения и перевела их на «резервные» счета незнакомца. Таким образом мошенник получили от пенсионерки 780 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на шесть лет.