В «Фотодоме» «Затишье»: ко дню рождения рязанского фотолетописца Евгения Каширина

Традиционно в день рождения городского фотолетописца, почетного гражданина Рязани Евгения Каширина, чье имя носит «Фотодом», в творческом пространстве музейно-выставочного центра открывается выставка. ​В этом году она посвящена поселку Затишье — месту, с которым связан большой период творчества автора.

Традиционно в день рождения городского фотолетописца, почетного гражданина Рязани Евгения Каширина, чье имя носит «Фотодом», в творческом пространстве музейно-выставочного центра открывается выставка. В этом году она посвящена поселку Затишье — месту, с которым связан большой период творчества автора. Отдельная часть экспозиции — оригинальные работы самого Евгения Николаевича, на которых запечатлено и Затишье, и его жители. Вторая часть выставки — пейзажные фотографии, сделанные в поселке, Андреем Каревым, Анатолием Осипенковым и Сергеем Романовым. Выставка откроется 31 мая в 16.00.

«Одна из самых известных и по-настоящему пронзительных серий, которые в свое время сделал Евгений Каширин, это фотоповесть „Жили-были…“. Фотографии и рукописный текст их сопровождающий, повествуют о двух женщинах из рязанского поселка Затишье — бабушке Фросе и нянечке Клаве, — рассказывает куратор выставки Андрей Карев. — Впервые эта удивительная фотоповесть была опубликована в 1989 году в журнале „Родина“. И вот этот фотоцикл, а также пейзажи автора, сделанные им в Затишье, и жанровые фотозарисовки их жизни местных жителей, мы решили вновь показать в этом году. На наш взгляд эти фотографии максимально исчерпывающе демонстрируют неповторимую манеру съемки Евгения Каширина, его особый талант остроты видения всего значимого и ценного, что есть в людях и вокруг, в котором он бесспорно преуспел».

Вторая часть выставки — это фотографии, сделанные Андреем Каревым, Анатолием Осипенковым и Сергеем Романовым в поселке Затишье. По словам Андрея Карева, они стали итогом порядка десяти совместных творческих пленэров, первый из которых был организован в 2016 году. «Впервые мы отправились в Затишье искать дом, в котором жили героини фотоповести Евгения Каширина — Ефросинья Васильевна и Клавдия Ивановна, — вспоминает Андрей Карев. — К тому моменту его уже не было, однако соседки показали нам место, где он стоял, рассказали все, что помнили об этой семье и ее гостях. Не обнаружили в поселке мы и старой церкви, которая есть на снимках Каширина. Однако, несмотря на то, что населенный пункт очень разросся, стал современным и даже популярным местом отдыха рязанцев, там все равно ощущается какая-то неповторимая атмосфера. Возможно, это просто наша ностальгия по ушедшим временам, людям, да и по целой эпохе, которую безупречно переводил в свое время на язык светописи наш товарищ Евгений Каширин».

С выставкой «Затишье», приуроченной ко дню рождения Евгения Каширина, можно познакомиться до 20 июня. МВЦ «Фотодом» работает ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья. Вход со соблюдением норм социальной дистанции свободный.