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СМИ: против экс-директора рязанского «Водоканала» завели уголовное дело
Подозреваемый будучи директором ООО «Росвоенсервис» получил более 34 млн рублей с 2014 по 2016 год во время исполнения государственного оборонного заказа по ремонту и обслуживанию военной техники. Отмечается, что у 58-летнего директора не было соответствующей лицензии.

В отношении бывшего директора МУП «Водоканал», а ныне депутата Дядьковского сельского поселения Рязанского района Романа Мощенкова возбудили уголовное дело. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Однако уголовное дело не связано с работой на муниципальном предприятии. По предварительной информации, подозреваемый будучи директором ООО «Росвоенсервис» с 2014 по 2016 год получил более 34 млн рублей во время исполнения государственного оборонного заказа по ремонту и обслуживанию военной техники. Отмечается, что у фирмы не было соответствующей лицензии.

По данным издания, идет расследование по части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), но официально информацию не подтвердили.

Напомним, Мощенков исполнял обязанности директора МП «Водоканал» с октября 2019 года по апрель 2020 года.