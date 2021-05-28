Видео: в Рязани задержали иностранцев, распространявших героин

Злоумышленники из стран Средней Азии работали на нелегальный сетевой магазин. По указаниям кураторов злоумышленники встречались в разных районах города и делали тайники.

В Рязани задержали двух иностранцев, распространявших героин через «закладки». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники из стран Средней Азии работали на нелегальный сетевой магазин. По указаниям кураторов злоумышленники встречались в разных районах города и делали тайники.

В их квартирах нашли 1,5 грамма героина, весы и упаковочные материалы. Оперативники изъяли из тайников на улицах Юбилейной и Солнечной по 77 и 192 грамма героина и еще несколько закладок. Всего нашли более 270 граммов героина, которые планировали распространить.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу.