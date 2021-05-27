Суд вынес приговор грабителям, взорвавшим банкомат в новогоднюю ночь

Суд вынес приговор грабителям, взорвавшим банкомат в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба шацкого районного суда.

Суд вынес приговор грабителям, взорвавшим банкомат в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба шацкого районного суда.

Инцидент произошел в 2019 году в селе Путятино. Первую попытку украсть деньги из банкомата мужчины 35 и 36 лет вместе с двумя сообщниками совершили в октябре. Тогда они пытались взорвать банкомат «Сбербанк» газовой смесью, но испугались сигнализации и скрылись

31 декабря того же года они повторили попытку. Злоумышленники изготовили взрывное устройство, разбили окно супермаркета, взорвали банкомат «Газпромбанка» и похитили 2 309 800 рублей.

Полиция нашла подозреваемых. Двоих из них ранее судили. Мужчин одновременно задержали по нескольким адресам: одного — в аэропорту Внуково после поездки в Таиланд, другого — в Коломне, еще двоих — в Тульской области.

Суд признал мужчин виновными. 35-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом 30 000 рублей и отбыванием основного наказания в колонии общего режима. 36-летнему суд назначил три года десять месяцев лишения свободы, штраф 30 000 рублей и отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в апелляционном порядке.