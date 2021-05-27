Депутат рязанской гордумы Юрий Сандин заработал 638 миллионов за год

Больше всех за год заработал Юрий Сандин — 638 млн. В документе отмечается, что он приобрел ценные бумаги за счет займов и накоплений за предыдущие годы. Олег Смирнов задекларировал за год 156,6 млн. Тройку «самых богатых» депутатов замкнул Олег Шишов (124,7 млн).

Депутаты Рязанской гордумы отчитались о доходах за 2020 год. Сведения опубликованы на сайте органа власти.

Глава Рязани Юлия Рокотянская указала в декларации 3 млн рублей. Ее заместители Лариса Максимова — 2,2 млн, Дмитрий Панкин — 3 млн.

Больше всех из депутатов за год заработал Юрий Сандин — 638 млн. В документе отмечается, что он приобрел ценные бумаги за счет займов и накоплений за предыдущие годы. Олег Смирнов задекларировал за год 156,6 млн. Тройку «самых богатых» депутатов замкнул Олег Шишов (124,7 млн).

Также более пяти миллионов заработали:

Александр Бурцев (26,8 млн), Виталий Трубицин (20,7 млн), Сергей Дейнего (15,1 млн), Дмитрий Репников (8,2 млн), Сергей Самарский (7,9 млн), Владимир Бочаров (7,6 млн) и Александр Лемдянов (5,2 млн).

Кроме того, миллионные доходы задекларировали: Андрей Семенюк (3,7 млн), Инна Орешина (3 млн), Олег Грачев (2,6 млн), Галина Трушина (2,1 млн), Эвелина Волкова (2,1 млн), Роза Ризатдинова (2,1 млн), Александр Сидоров (1,9 млн), Сергей Фомин (1,8 млн), Роман Худяков (1,7 млн), Елена Волкова (1,7 млн), Сергей Караев (1,6 млн), Евгений Мясин (1,6 млн), Елена Акимкина (1,5 млн) и Надежда Дремина (1,1 млн).

Меньше миллиона заработали 13 депутатов: Петр Пыленок (990 тыс), Дмитрий Иваничкин (758 тыс), Александр Чайка (749 тыс), Сергей Еремин (725 тыс), Павел Ахунов (609 тыс), Татьяна Климова (544 тыс), Светлана Ворнакова (529 тыс), Светлана Попова (464 тыс), Дмитрий Володин (385 тыс), Константин Дементьев (304 тыс), Александр Кривов (280 тыс), Денис Милюков (118 тыс), Алексей Захаров (100 тыс).