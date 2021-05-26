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Россиян предупредили о мощных магнитных бурях
Магнитные бури могут повлиять на людей в группе риска. Недомогание в основном могут почувствовать метеозависимые люди, которые также подвержены изменениям магнитных бурь.

Россиян ждут сильные магнитные бури с 27 по 29 мая. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата геолого-минералогических наук Александра Жигалина.

По словам специалиста, 21, 22 и 25 мая на Солнце были сильные вспышки, которые вызовут магнитные бури.

Ученый объяснил, что есть два вида электромагнитных излучений: когда они за 8 минут доходят до Земли и когда к ним присоединяются тяжелые частицы и они достигают Земли через 5-7 дней. Такие магнитные бури могут повлиять на людей в группе риска. Недомогание в основном могут почувствовать метеозависимые люди, которые также подвержены изменениям магнитных бурь. Жигалин отметил, что готовиться к этому не нужно, а просто следить за здоровьем, чаще гулять, отдыхать и правильно питаться.