Фото: в центре Рязани Land Cruiser припарковался на пешеходной улице
Информация появилась в среду, 26 мая. На кадрах видно, что внедорожник подъехал к одному из заведений на улице Почтовой, которая является пешеходной.
В центре Рязани Land Cruiser припарковался на пешеходной улице. Фото нарушителя в соцсети выложили очевидцы.
Информация появилась в среду, 26 мая. На кадрах видно, что внедорожник подъехал к одному из заведений на улице Почтовой, которая является пешеходной.
Позже в полиции прокомментировали ситуацию.