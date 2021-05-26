В полиции прокомментировали парковку Land Cruiser в Рязани на улице Почтовой

По результатам проверки в действиях водителя не было нарушений правил дорожного движения. В полиции уточнили, что заезд автомобиля осуществлен по единственно возможному пути.

В полиции прокомментировали парковку Land Cruiser в Рязани на улице Почтовой. В пресс-службе сообщили, что по результатам проверки в действиях водителя не было нарушений правил дорожного движения. Автомобиль заехал на пешеходную улицу с целью доставки и разгрузки товарно-материальных ценностей.

В полиции уточнили, что заезд автомобиля осуществлен по единственно возможному пути.

Напомним, ранее очевидцы выложили в соцсети фотографии припарковавшегося на пешеходной улице внедорожника.