Мэрия заявила о планах по строительству дублера Московского шоссе в Рязани

По словам Елены Сорокиной, в планах властей строительство дороги, которая соединит Горрощу (улица 4-я Линия) и поселок Шлаковый, а также дублера Московского шоссе, чтобы разгрузить поток машин. «Новые дороги нужны, они разгрузят поток… но пока мы не можем себе это позволить, — отметила Сорокина.

Мэрия планирует построить дублер Московского шоссе. Об этом в среду, 26 мая, на публичном отчете заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По ее словам, в планах властей строительство дороги, которая соединит Горрощу (улица 4-я Линия) и поселок Шлаковый, а также дублера Московского шоссе, чтобы разгрузить поток машин.

«Новые дороги нужны, они разгрузят поток… но пока мы не можем себе это позволить, — отметила Сорокина.