Захар Петров завоевал две награды второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

В составе взрослой сборной России на соревнованиях дебютировал 19-летний спортсмен рязанского регионального ЦСП, воспитанник касимовской СШОР «Лидер», победитель первенств Европы и мира-2019 в каноэ-четверке, мастер спорта России Захар Петров.

В Барнауле 21-23 мая прошел 2-й этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 2021 года, в котором приняли участие порядка 400-т сильнейших гребцов из 58-ми стран мира. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В составе взрослой сборной России на соревнованиях дебютировал 19-летний спортсмен рязанского регионального ЦСП, воспитанник касимовской СШОР «Лидер», победитель первенств Европы и мира-2019 в каноэ-четверке, мастер спорта России Захар Петров (на фото — третий справа на пьедестале почета, тренеры — заслуженный тренер России Елена Иванова и Владимир Клинов). На недавнем Первенстве России среди юниоров до 24 лет в Краснодаре завоевавший три золотые медали и отобравшийся на Первенства Европы и мира-2021.

В Барнауле рязанец выступал в каноэ-двойке на двух дистанциях в дуэте с москвичом, мастером спорта России международного класса Кириллом Романовым и завоевал награды в обоих видах соревновательной программы. В субботу, 22 мая, Захар Петров и Кирилл Романов выиграли «золото» этапа Кубка мира-2021 в Барнауле на дистанции 500 метров, пройдя ее с результатом 1 минута 47,456 секунды и всего лишь на 0,033 секунды опередив опытнейших молдаван братьев Олега и Сергея Тарновских, последний из которых, к слову, является бронзовым призером Олимпиады-2016 (позже, правда, он был дисквалифицирован за допинг) и участником будущей Олимпиады-2021, а также выиграл в Барнауле личные 500 м и 1000 м. «Бронза» — у далеко отставших каноистов из Узбекистана Артура Гулиева и Элиоржона Мамадалиева — 1 мин 51,203 с. В воскресенье, 23 мая, Петров и Романов в финальном заезде на дистанции 1000 м завоевали «бронзу» с результатом 3 минуты 46,695 секунды. «Золото» — у кубинцев Сергея Торреса и Фернандо Даяна Йорге (3 мин 43,167 с), «серебро» — у немцев Феликса Гебхардта и Петера Кретчмера (3 мин 45,895 с).