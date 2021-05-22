В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову девушке

В Москве тренер по фигурному катанию Денис Егоров «в шутку» выстрелил в голову девушке, забыв про заряженный травматический пистолет. Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

В Москве тренер по фигурному катанию Денис Егоров «в шутку» выстрелил в голову девушке, забыв про заряженный травматический пистолет. Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

Пострадавшая доставлена в больницу — заряд не пробил кость, и ее жизни ничто не угрожает.

Сообщается, что выстреливший — 42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров. К нему приехали две девушки, чтобы договориться о тренировках. Возле подъезда мужчина внезапно достал пистолет и приставил пистолет к голове сначала одной девушке, затем другой. Во вторую девушку он выстрелил. На лбу пострадавшей тут же проступила кровь.

В деле разбирается полиция.