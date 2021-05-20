В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град.

Днем в четверг, 20 мая, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение распространило региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток 20 мая.