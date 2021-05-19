В Рязани планируют реконструировать Торговый городок с помощью инвесторов, которых пока нет

В 2018 году бывшую региональную ВДНХ признали объектом культурного наследия. В следующем году комплекс станет достопримечательным местом, но из-за пандемии планы по реконструкции Торгового городка отодвинулись на второй план.

В 2018 году бывшую региональную ВДНХ признали объектом культурного наследия. В следующем году комплекс станет достопримечательным местом, но из-за пандемии планы по реконструкции Торгового городка отодвинулись на второй план.

В начале апреля 2021 года губернатор Николай Любимов вновь поднял вопрос по возрождению территории. Тогда подходила к концу разработка проектной документации на прокладку инженерных сетей, которую должны были отправить на госэкспертизу. Глава региона также назвал сроки завершения первого этапа работ — июль-октябрь 2021 года.

РЗН. инфо выяснило, когда Торговый городок вновь начнет полноценно функционировать и во что превратится некогда знаменитая рязанская ВДНХ.

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