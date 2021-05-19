В полиции прокомментировали расстрел рязанца в Кальном

Как сообщили РНЗ. инфо в пресс-службе регионального УМВД, на место выезжали сотрудники полиции Советского района Рязани.

В полиции прокомментировали расстрел рязанца в Кальном. Как сообщили РНЗ. инфо в пресс-службе регионального УМВД, на место выезжали сотрудники полиции Советского района Рязани.

От потерпевшего принято заявление, проводится проверка.

Напомним, в ходе конфликта с водителем Infinity рязанец получил три огнестрельных ранения. Момент стрельбы попал на запись камеры видеонаблюдения.