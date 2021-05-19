В Кальном мужчину расстреляли из травматического пистолета

Два рязанца ожидали такси, рядом с ними проехал внедорожник и задел их зеркалом. В ходе конфликта водитель Infinity несколько раз выстрелил в мужчин из травматического оружия. Момент конфликта попал на запись камеры видеонаблюдения.

В Кальном мужчину расстреляли из травматического пистолета. Информацию потерпевший опубликовал в соцсетях в среду, 19 мая.

Инцидент произошел вечером 8 мая около 22:00. На Касимовском шоссе около сауны «1000 и одна ночь» произошел конфликт между двумя рязанцами и водителем Infinity. По словам потерпевшего мужчины, он с приятелем ожидал такси, когда рядом с ними проехал внедорожник и задел их зеркалом. В ходе конфликта водитель Infinity несколько раз выстрелил в мужчин из травматического оружия.

Пострадавший рязанец отмечает, что сотрудники полиции бездействуют, ссылаясь на то, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, хотя экспертиза не проводилась.

«В меня попало три пули, даже пришлось зашивать», — сообщил пострадавший.

Момент конфликта попал на запись камеры видеонаблюдения.

Позже в полиции прокомментировали инцидент.