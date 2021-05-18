В Рязани отменят больше 20 городских маршрутов
«По ряду из них закончилось действие ранее выданных свидетельств на обслуживание маршрутов, по некоторым свидетельства были отозваны судом, некоторые маршруты долгое время не обслуживались и дублируются другими востребованными маршрутами», — объяснили в мэрии.
В Рязани отменят больше 20 городских маршрутов. Об этом сообщил
В городе отменят маршруты №№34а, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 44а, 48, 51, 54, 57, 57б, 58а, 60, 61, 69, 80, 87.
«По ряду из них закончилось действие ранее выданных свидетельств на обслуживание маршрутов, по некоторым свидетельства были отозваны судом, некоторые маршруты долгое время не обслуживались и дублируются другими востребованными маршрутами», — объяснили в мэрии.