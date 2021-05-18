В Рязани отменят больше 20 городских маршрутов

«По ряду из них закончилось действие ранее выданных свидетельств на обслуживание маршрутов, по некоторым свидетельства были отозваны судом, некоторые маршруты долгое время не обслуживались и дублируются другими востребованными маршрутами», — объяснили в мэрии.