В ДТП со школьным автобусом под Рязанью пострадал один человек

В ДТП со школьным автобусом под Рязанью пострадал один человек. Отмечается, что в автобусе не было пассажиров. «В районе деревни Тюрвищи Клепиковского района, на трассе „Москва-Егорьевск-Тума-Касимов“, произошло столкновение автомобиля МАН с полуприцепом (лесовоз) и школьного автобуса ПАЗ. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля МАН», — говорится в сообщении.

В ДТП со школьным автобусом под Рязанью пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В районе деревни Тюрвищи Клепиковского района, на трассе „Москва-Егорьевск-Тума-Касимов“, произошло столкновение автомобиля МАН с полуприцепом (лесовоз) и школьного автобуса ПАЗ. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля МАН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе не было пассажиров.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 17 мая.