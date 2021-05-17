Рязанец украл из магазина шоколадки, чтобы угостить семью

30-летний неработающий мужчина украл из «Пятерочки» десять шоколадок, чтобы побаловать членов семьи. Ему грозит четыре года тюрьмы.

Рязанец украл из магазина шоколадки, чтобы угостить семью. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 14 мая, в Новомичуринске. 30-летний неработающий мужчина украл из супермаркета «Пятерочка» на улице Волкова десять шоколадок по 190 рублей. Чтобы пройти мимо кассы, мужчина спрятал сладости под одеждой. Злоумышленника пыталась остановить директор магазина.

Молодой человек скрылся в доме напротив магазина. Когда к нему в квартиру пришли полицейские, новомичуринец пил чай с украденными сладостями. Свой поступок он объяснил тем, что хотел побаловать семью.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.