За неделю в Рязанской области от СOVID-19 скончались 16 человек

По данным федерального оперштаба на утро 16 мая, в статистику умерших от коронавируса включили еще двоих рязанцев. Всего за неделю с 10 по 16 мая в Рязанской области от ковида умерли 16 человек. Общее число смертей за время пандемии — 489.

По данным федерального оперштаба на утро 16 мая, в статистику умерших от коронавируса включили еще двоих рязанцев. Всего за неделю с 10 по 16 мая в Рязанской области от ковида умерли 16 человек. Общее число смертей за время пандемии — 489.

За сутки выявили 44 случая заражения, всего в области коронавирусом болели 28 522 жителя. За неделю число заболевших — 264 человека.

Выздоровели еще 54 рязанца, за неделю вылечились 285 человек. За все время пандемии с болезнью справились 26 991 житель региона.