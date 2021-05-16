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Врач рассказала о симптомах после укуса инфицированного клеща
Инфекционист Софья Русанова рассказала о симптомах клещевого энцефалита. По словам медика, есть разные клинические формы заражения.

Инфекционист Софья Русанова рассказала в эфире «Говорит Москва» о симптомах клещевого энцефалита. Признаки интоксикации — ломота в мышцах и суставах, высокая температура, головная боль.

По словам медика, есть разные клинические формы клещевого энцефалита.

«Самая простая форма — просто лихорадочная. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», — рассказала Русанова.

Она подчеркнула, что в период активности клещей россиянам следует внимательнее относиться к выбору одежды перед прогулками в лесу. Вещи должны герметично закрывать тело, чтобы клещи не смогли пробраться к коже. Также Русанова посоветовала обрабатывать одежду репеллентами и осматривать домашних животных после прогулок на природе.