Врач рассказала о симптомах после укуса инфицированного клеща

Инфекционист Софья Русанова рассказала в эфире «
По словам медика, есть разные клинические формы клещевого энцефалита.
«Самая простая форма — просто лихорадочная. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», — рассказала Русанова.
Она подчеркнула, что в период активности клещей россиянам следует внимательнее относиться к выбору одежды перед прогулками в лесу. Вещи должны герметично закрывать тело, чтобы клещи не смогли пробраться к коже. Также Русанова посоветовала обрабатывать одежду репеллентами и осматривать домашних животных после прогулок на природе.