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В России появится единая платформа управления данными
В России появится единая платформа управления данными. Основная задача — улучшить для людей доступность и качество государственных и муниципальных услуг. Она должна заработать до конца года.

Положение о Единой информационной платформе управления данными утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Оператором новой платформы станет Минцифры. Основная задача — улучшить для людей доступность и качество государственных и муниципальных услуг. Она должна заработать до конца года.

Сервис будет объединять сведения из многих государственных систем, реестров и баз, в частности ПФР, ЕГРЮЛ, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств.

Эти данные пока что рассредоточены по разным базам, они обновляются недостаточно быстро. Также для них нет общих правил, а доступ к регулируется отдельными соглашениями. Таким образом, запуск новой платформы должен ускорить обмен информацией между госструктурами, что сделает оказание услуг более оперативным.

Система также позволит определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость.