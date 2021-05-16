Участники Евровидения высоко оценили песню от России

Участники Евровидения высоко оценили песню от России. Они поддержали певицу Манижу, некоторые назвали ее своим фаворитом на конкурсе.

Участники Евровидения-2021 поддержали певицу Манижу, которая выступит от России на конкурсе, пишут « Известия ».

Ролик с выступлением Манижи на YouTube-канале Евровидения прокомментировала хорватская певица Альбина. Она заявила о желании поставить певице максимальный балл.

«Мне нравится Манижа. Она энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: «Каждая русская женщина должна знать: ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — отметила хорватская певица.

Австралийка Монтень заявила, что Манижа — ее фаворит на Евровидении. По словам певицы, она отдаст свой голос за Манижу.

«Я восхищаюсь ею. Она великолепна», — призналась Монтень.

В апреле песню Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Песня посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких веков.

Конкурс песни «Евровидение» не состоялся в прошлом году из-за пандемии COVID-19. В этот раз он пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.