Под Саратовом двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком

Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с грузовиком. Водитель, пассажир и два ребенка — мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 — от полученных травм скончались на месте.

На трассе в Саратовской области в воскресенье, 16 мая, легковушка врезалась в фуру. Погибли двое взрослых и двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

ДТП произошло на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов у села Седовка. По предварительным данным, женщина за рулем ВАЗ-2114 выехала на встречную полосу, автомобиль столкнулся с фурой.

В результате аварии водитель, пассажир и два ребенка — мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 — от полученных травм скончались на месте.

Выясняются обстоятельства трагедии.