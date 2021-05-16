Названы признаки заболевания, приводящего к инвалидности

Названы признаки заболевания, приводящего к инвалидности. Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что «метаболический синдром» может привести к развитию опасных заболеваний и инвалидности.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что «метаболический синдром» может привести к развитию опасных заболеваний и инвалидности.

Врачи часто недооценивают диагноз, пояснила врач в своем Instagram. Однако он может спровоцировать заболевания сердца и сосудов, онкологию, сахарный диабет, а также привести к внезапному летальному исходу.

О метаболическом синдроме свидетельствуют висцеральное ожирение, нарушение углеводного и жирового обмена, повышение артериального давления и нарушение свертываемости крови, пояснила эндокринолог.

По словам Павловой, диагноз ставится при наличии хотя бы двух симптомов из перечисленных. При этом любой из них без медицинской помощи может привести к инвалидности.

Павлова посоветовала уменьшать объем жировой ткани в организме и принимать препараты, которые способны купировать последствия метаболического синдрома. При снижении веса состояние человека значительно улучшается.