Из-за потепления в Рязанской области появились богомолы

Из-за роста среднегодовых температур в Окском заповеднике появились новые виды растений и животных, существующих на юге страны. На его территории впервые появились богомолы. Об этом рассказал старший научный сотрудник Окского заповедника Александр Онуфреня.

Из-за роста среднегодовых температур в Окском заповеднике появились новые виды растений и животных, существующих на юге страны. На его территории впервые появились богомолы. Об этом рассказал ТАСС старший научный сотрудник Окского заповедника Александр Онуфреня.

По его словам, до конца XX века среднегодовая температура в регионе была 4,5 градуса. Теперь почти ежегодно средняя температура составляет 7,5 градуса.

«К нам пришел богомол, которого никогда не было. Их не так много пока. Несмотря на то, что они хищники, угроза другим видам не очевидна, это предмет многолетнего изучения сообществ насекомых», — отметил Онуфреня.

Он рассказал, что, по выводам ученых, богомолы закрепились на новой для себя территории. Это происходит из-за изменения климата и повышения температуры, мягких зим, которые наступают очень поздно.

Также летне-осенние засухи и отсутствие половодья приводит к высыханию озер, где живут занесенные в Красную книгу русские выхухоли. Исключением из череды последних лет стала прошедшая многоснежная зима с последующим весенним половодьем. Также Онуфреня добавил, что при высыхании водоемов лягушки и рыбы не могут отложить икру. Плохо стало и водоплавающим птицам. Меняются и растения, появляются суходольные луга.

Ученый отметил, что в заповеднике с 1938 года работает своя метеостанция, делается годовая оценка погоды и ее аномалий.