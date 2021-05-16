Две рязанки прошли в полуфинал конкурса чтецов «Живая классика»
Две представительницы Рязанской области вышли в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Всего в финал отберут 15 человек, он пройдет 21 мая.
Две представительницы Рязанской области вышли в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
По данным организаторов, всего в отборочном туре участвовали 255 человек из 82 регионов страны. По итогам выступлений в следующий этап прошел 41 конкурсант. Эти чтецы продолжат борьбу за победу. София Сичинава и Анастасия Васильева из Рязанской области — в их числе.
Всего в финал отберут 15 человек, он пройдет 21 мая. В жюри — преподаватели театрального института имени Щукина.