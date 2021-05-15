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Житель Сараев получил условный срок за наркотики в кармане куртки
Сараевца осудили за хранение наркотиков. Выяснилось, что еще в 2019 году он сорвал на брошенном участке марихуану, высушил ее и отнес в подвал на хранение. Молодой человек получил условный срок.

Сараевца осудили за хранение наркотиков. Молодой человек получил условный срок, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Ранее неоднократно судимый за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, 28-летний житель районного центра осужден за хранение наркотиков.

Выяснилось, что еще в 2019 году он сорвал на брошенном участке марихуану, высушил ее и отнес в подвал на хранение. По словам молодого человека, он приготовил наркотик для личных целей.

Спустя год сотрудники полиции при личном досмотре обнаружили в кармане его куртки порошок. Марихуану изъяли, в отношении жителя Сараев возбудили уголовное дело по ст. 228. ч.2 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно.