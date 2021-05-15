Житель Сараев получил условный срок за наркотики в кармане куртки

Сараевца осудили за хранение наркотиков. Молодой человек получил условный срок, сообщается на
Ранее неоднократно судимый за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, 28-летний житель районного центра осужден за хранение наркотиков.
Выяснилось, что еще в 2019 году он сорвал на брошенном участке марихуану, высушил ее и отнес в подвал на хранение. По словам молодого человека, он приготовил наркотик для личных целей.
Спустя год сотрудники полиции при личном досмотре обнаружили в кармане его куртки порошок. Марихуану изъяли, в отношении жителя Сараев возбудили уголовное дело по ст. 228. ч.2 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).
Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно.