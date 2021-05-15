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В Туме загорелось заброшенное здание РЖД
В Туме загорелось заброшенное здание РЖД. Об этом сообщили РЗН. Инфо очевидцы.

В Туме загорелось заброшенное здание РЖД. Об этом сообщили РЗН. Инфо очевидцы.

По их словам, пожар тушат два расчета, приехал пожарный поезд.

Как сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о загорании в неэксплуатируемом здании в поселке Тума Клепиковского района поступило в 20:15. В тушении участвовало 2 расчета, по предварительной информации, здание повреждено на площади около 10 кв. и.

Пострадавших нет.

Местные жители рассказали, что возле здания часто собирается молодежь.