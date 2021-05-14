В Дягилеве ограничат движение из-за «Авиадартса»
17 мая с 6:30 до конца мероприятия и 10 июня с 6:30 до конца мероприятия въезд транспорта ограничат на улице Белякова со стороны улицы Забайкальской в районе остановки общественного транспорта «Дягилевский городок». Также закроют движение по улице Белякова в районе дома №22 со стороны Забайкальской улицы.
В Дягилеве дважды за месяц ограничат движение из-за «Авиадартса». Об этом сообщил
В понедельник, 17 мая, с 6:30 до конца мероприятия и 10 июня с 6:30 до конца мероприятия въезд транспорта ограничат на улице Белякова со стороны улицы Забайкальской в районе остановки общественного транспорта «Дягилевский городок», также закроют движение по улице Белякова в районе дома №22 со стороны Забайкальской улицы.