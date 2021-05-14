Стало известно, как рязанец убил пожилых родителей и надругался над дочерью

Он признал вину в убийстве, незаконном лишении свободы ребенка, а в «насильственных действиях сексуального характера» нет.

В Рязанской области в ближайшее время начнется суд над мужчиной, который зарубил топором пожилых родителей, а после этого надругался над дочерью. « КП-Рязань » сообщила подробности преступления.

Мужчина отбывал наказание за грабеж, он освободился в феврале 2020 года. Его дочь жила с дедушкой и бабушкой, в дом которых он вернулся после тюрьмы. «Девочка ни в чем не нуждалась, старики, несмотря на скромную пенсию, одевали ее, кормили, собирали в школу и занимались воспитанием», — говорится в сообщении.

После освобождения мужчина не работал. Родители делали ему за это замечания и ссорились. За несколько дней до трагедии они не разговаривали.

Вечером 26 мая родители решили напомнить сыну, что нужно найти работу. Между ними произошла перепалка, после чего пожилые люди пошли спать.

Сын напал на них с топором, когда они уже легли.

«Не включая свет в зальной комнате, он сначала расправился с матерью, а потом с отцом», — отмечается в сообщении.

Он остановился «на мгновение», когда из комнаты вышла дочь. Мужчина прикрикнул на нее и продолжил наносить старикам удары.

Позже на теле его матери нашли не менее 14 рубленых ран, на теле отца — не менее 11.

Далее злоумышленник пошел в комнату дочери, где ударил ребенка и «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера».

Девочка вышла из комнаты в зал, где увидела тела бабушки и дедушки.

«Пап, а теперь ты меня убьешь?» — спросила она.

«Нет, сделаем так… — ответил ей отец. — Одевайся, будет холодно». После этого он открыл на кухне лаз в подпол и велел девочке спуститься. Он дал ей молоко, еду, фонарик.

Сверху на крышку подпола мужчина положил доски и поставил диван, а сам поехал в Рязань.

Девочка сидела там до 10 утра следующего дня. В подвале была металлическая лесенка, которой она стала долбить по крышке. Ей удалось сдвинуть доску и выбраться. Она побежала к соседям и рассказала обо всем.

Мужчину задержали в этот же день на улице Чкалова, где он сидел на скамейке и пил пиво.

Он признал вину в убийстве, незаконном лишении свободы ребенка, а в «насильственных действиях сексуального характера» нет.

Мужчину ждет суд. Девочка сейчас живет в приемной семье.