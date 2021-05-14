В Рязанской ОКБ появилось граффити с изображением Владимира Гармаша

Напомним, Гармаш скончался в октябре 2020 года. С 1973 года он был завкафедрой факультетской терапии Рязанского медицинского института имени академика И. П Павлова. Он возглавлял ее более 30 лет.

В Рязанской ОКБ появилось граффити с изображением Владимира Гармаша. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

Граффити открыли в четверг, 13 мая.

«Я учился у него и очень хорошо его помню. Он был требовательный и порядочный человек. Благодаря ему, многие из его учеников добились хороших успехов, стали хорошие врачами, специалистами в своем деле», — рассказал Прилуцкий.

Он добавил, что увековечить память об учителях очень важно для всех поколений студентов, преподавателей и молодых врачей.

Напомним, Гармаш скончался в октябре 2020 года. С 1973 года он был завкафедрой факультетской терапии Рязанского медицинского института имени академика И. П Павлова. Он возглавлял ее более 30 лет.