В Рязанской ОКБ появилось граффити с изображением Владимира Гармаша
Напомним, Гармаш скончался в октябре 2020 года. С 1973 года он был завкафедрой факультетской терапии Рязанского медицинского института имени академика И. П Павлова. Он возглавлял ее более 30 лет.
В Рязанской ОКБ появилось граффити с изображением Владимира Гармаша. Об этом на
Граффити открыли в четверг, 13 мая.
«Я учился у него и очень хорошо его помню. Он был требовательный и порядочный человек. Благодаря ему, многие из его учеников добились хороших успехов, стали хорошие врачами, специалистами в своем деле», — рассказал Прилуцкий.
Он добавил, что увековечить память об учителях очень важно для всех поколений студентов, преподавателей и молодых врачей.
Напомним, Гармаш скончался в октябре 2020 года. С 1973 года он был завкафедрой факультетской терапии Рязанского медицинского института имени академика И. П Павлова. Он возглавлял ее более 30 лет.