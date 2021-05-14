Депутат Госдумы Андрей Макаров отчитался перед рязанцами

Макаров отчитался о своей депутатской работе. Он отметил, что за последние пять лет в Рязанской области объем финансовой поддержки из федерального бюджета вырос в два раза: в 2016 году сумма межбюджетных трансфертов, поступивших в регион, составляла 11,3 млрд рублей, в 2021 году — почти 23 млрд рублей, причем без учета средств, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

В пятницу, 14 мая, на площадке пространства «Точка кипения» прошел публичный отчет председателя комитета по бюджету и налогам Годумы, депутата Госдумы России от Рязанской области Андрея Макарова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Макаров отчитался о своей депутатской работе. Он отметил, что за последние пять лет в Рязанской области объем финансовой поддержки из федерального бюджета вырос в два раза: в 2016 году сумма межбюджетных трансфертов, поступивших в регион, составляла 11,3 млрд рублей, в 2021 году — почти 23 млрд рублей, причем без учета средств, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

«Несвязанная поддержка Рязанскому региону из федерального бюджета, которую сложнее всего получить и которую область может потратить по своему усмотрению на реализацию прорывных проектов и решение самых насущных проблем, выросла на 70%, — сказал Андрей Макаров. — В три раза увеличился объем средств на региональные объекты».

В Рязанской области открылись стационарный лечебный корпус больницы имени Семашко на 168 коек, новая БСМП, пожарное депо в селе Кутуково Спасского района, а также ряд ФАПов, спортивных и образовательных учреждений в Рязани и районах. Кроме того, начато строительство главного лечебного корпуса онкодиспансера, школы в Сасово, моста-дублера через Оку. В 2020 году на борьбу с пандемией Рязанская область получила 1,9 млрд рублей дотаций, в том числе в целях компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов, 165,1 млн рублей — на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов, 220,5 млн рублей — на реализацию мероприятий по поддержке МСП, 443,4 млн рублей — на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Депутат также проинформировал об основных направлениях федеральной поддержки региона в 2021 году. Это компенсация части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, развитие дорожного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.