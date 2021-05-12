Мишустину предложили запретить выезд из страны из-за коронавируса
Идею озвучил депутат Госдумы Гаврил Парахин. Он считает, что такая мера способствует развитию внутреннего туризма
Премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили запретить выезд из страны из-за коронавируса. Идею озвучил депутат Госдумы Гаврил Парахин. Он считает, что такая мера способствует развитию внутреннего туризма.
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«Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», — сказал Мишустин.
«Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», — сказал премьер.