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В Минприроды предсказали исчезновение вечной мерзлоты
Из-за глобального потепления на северных территориях России исчезает вечная мерзлота. Оттаивание почвы угрожает множеству построенных в Арктике зданий и других сооружений.

В Минприроды предсказали исчезновение вечной мерзлоты. Об этом глава министерства Александр Козлов сообщил в интервью РБК.

Из-за глобального потепления на северных территориях России исчезает вечная мерзлота. По словам Козлова, через 20-30 лет северные территории страны могут стать ярко сельскохозяйственными.

Площадь арктической зоны России составляет около четырех млн квадратных километров, около 60 процентов этой территории занимает вечная мерзлота.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в 2019 году оценивало потери России в связи с таянием вечной мерзлоты в сумму от 50 млрд до 150 млрд рублей каждый год. Оттаивание почвы угрожает множеству построенных в Арктике зданий и других сооружений.